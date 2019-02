I videogiochi da provare nel weekend: arrivano le demo di Anthem e Jump Force

Febbraio sarà un mese di grandi novità per i fan dei videogiochi, e tra le produzioni più interessanti in arrivo nelle prossime settimane, spiccano due produzioni che si lasceranno provare gratuitamente nel weekend. Si tratta di Anthem , lo sparatutto fantascientifico creato da BioWare e disponibile dal 22 febbraio, e Jump Force , il picchiaduro di Bandai Namco con protagonisti i più famosi personaggi dei manga, che arriverà una settimana prima sul mercato europeo.

Nel caso di Anthem, la demo pubblica sarà disponibile da oggi 1 febbraio alle ore 18:00 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: gli utenti potranno scaricare la versione di prova dagli stori digitali della propria piattaforma e iniziare a giocare all'apertura dei server. Questa versione di prova permetterà di testare tre missioni della campagna, una Roccaforte e personalizzare il proprio personaggio con armi e armature. La demo sarà disponibile fino alle ore 03:00 del 3 febbraio.



Per quanto riguarda Jump Force, la beta sarà accessibile da domani 2 febbraio alle ore 16:00 fino alle 20:00, permettendo di provare alcuni dei personaggi più rappresentativi degli universi di Dragon Ball, Naruto e One Piece. Questa beta sarà disponibile solo su PlayStation 4 e Xbox One, con il file d'installazione già scaricabile dalle pagine di PlayStation Store e Xbox Games Store.