Hot Wheels Unleashed, successo per il videogame italiano: più di 2 milioni di copie vendute

Il gioco di guida realizzato da Milestone ha raggiunto un totale di otto milioni di giocatori grazie alle versioni per PlayStation Plus e Xbox Game Pass

A poco più di un anno e mezzo dall'esordio sul mercato, lo studio italiano Milestone si gode il successo del suo Hot Wheels Unleashed : il gioco di guida basato sulle celebri macchine giocattolo di Mattel ha infatti venduto più di due milioni di copie in tutto il mondo , confermandosi un progetto vincente per la software house milanese che, per anni, si è concentrata su esperienze più simulative basate sul mondo delle due ruote.

Lanciato su PC e console di vecchia e nuova generazione il 30 settembre 2021, Hot Wheels Unleashed ha da subito catturato l'attenzione dell'industria videoludica, raggiungendo il traguardo del milione di copie a soli due mesi dalla distribuzione sul mercato.

Dal debutto a oggi, Hot Wheels Unleashed ha superato quota due milioni di unità grazie al supporto post-lancio continuo, che ha visto l'azienda lombarda pubblicare nuovi DLC con costanza fino a espandere l'esperienza del suo racing game in modo significativo. Un piano strategico vincente, così come la scelta d'introdurre il videogioco nel catalogo di due servizi come Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation Plus Essential.

Grazie alla distribuzione nei due cataloghi digitali proposti da Microsoft e Sony, il videogame ha superato gli otto milioni di utenti complessivi in tutto il mondo, segnando un grande traguardo per la software house che porterà verosimilmente a nuove collaborazioni con Mattel. "Hot Wheels vanta una delle community più appassionate al mondo", afferma Luisa Bixio, amministratrice delegata di Milestone. "Siamo felici che Mattel si sia affidata a noi per realizzare Hot Wheels Unleashed, un gioco accolto in maniera incredibile dai fan di tutto il mondo".