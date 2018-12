Completando la missione Holiday Hoarders e uccidendo i due bersagli con le fattezze dei due attori, i giocatori riceveranno un esclusivo completo natalizio per l'Agente 47, che gli permetterà di mimetizzarsi in ogni location dei due episodi travestendosi da... Babbo Natale.



La missione è attiva da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e potrà essere completata entro il prossimo 8 gennaio per ottenere il completo natalizio.