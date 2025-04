Hades 2 punta ancora su Nintendo: uscirà prima su Switch e Switch 2

La stessa sorte, dunque, toccherà al suo seguito, uno dei videogiochi più attesi del 2025: attualmente Hades II è disponibile solo su PC in accesso anticipato, ma arriverà nella sua versione 1.0 in esclusiva console per Nintendo Switch e Switch 2. Sebbene gli sviluppatori non abbiano fornito dettagli sulla finestra di lancio, è lecito credere che Supergiant Games stia puntando a pubblicare il gioco completo entro la fine del 2025, verosimilmente nell'ultimo quadrimestre dell'anno.