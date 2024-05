Hades 2 corre in "accesso anticipato": debutto a sorpresa per il gioco di Supergiant

È un momento importante per chi ama i videogiochi e la mitologia greca: dopo aver conquistato il settore videoludico nel 2020 con Hades, Supergiant Games ha lanciato a sorpresa la versione "Early Access" del suo sequel Hades II , nuovo gioco del filone "dungeon crawler" che, sfruttando elementi casuali differenti di partita in partita, racconta una nuova storia che coinvolge l'Oltretomba greco e gli dèi dell'Olimpo.

Solo pochi giorni fa, Supergiant Games aveva lanciato sulla piattaforma Steam un "test tecnico" per permettere agli utenti di provare in anteprima le potenzialità del gioco e, nel frattempo, mettere alla prova il progetto. Questa versione è stata poi rimossa dagli sviluppatori in attesa del lancio della versione "Early Access" che, tuttavia, è arrivata decisamente prima del previsto.

La strategia attuata dalla software house con il primo capitolo viene così ripetuta anche per quello che, a conti fatti, rappresenta il primissimo "seguito" per lo studio: Hades II arriva in formato "Accesso Anticipato" con una mole di contenuti già superiore a quelli presenti nell'originale, ma che continuerà a espandersi nei mesi a venire. Supergiant Games, infatti, punta ad aggiornare puntualmente l'ecosistema di Hades II fino alla fine del 2024, nel tentativo di offrire un'esperienza ancora più completa e divertente di quella alla base del primo capitolo.

"Hades II in accesso anticipato ha già più aree, nemici e personaggi interamente doppiati rispetto alla versione completa del primo Hades, ma non è finita: restano importanti aree, personaggi, nemici, eventi narrativi e sistemi di gioco ancora da sviluppare", confidano gli sviluppatori. "Per il nostro lancio in accesso anticipato, volevamo che Hades II fosse già abbastanza completo per offrire fin da subito un'ottima esperienza a più giocatori possibile, ma non così avanti nello sviluppo perché fosse troppo tardi per reagire al feedback ricevuto. Come nello sviluppo in accesso anticipato del gioco originale, monitoreremo attivamente i pareri della nostra comunità di giocatori mentre continuiamo ad ampliare e migliorare ogni aspetto".

Allo stato attuale, dunque, il gioco d'azione include già un numero di contenuti capace di offrire decine di ore di divertimento, grazie anche alla particolare natura "cangiante" delle sue meccaniche di gioco che offrirà potenziamenti differenti a ogni dipartita della protagonista Melinoe, l'immortale principessa dell'Oltretomba che prende il posto del fratello Zagreus, il protagonista del primo episodio.

Supergiant Games ha anticipato che la versione "Early Access" dovrebbe durare almeno fino alla fine dell'anno, con il sequel che potrebbe vedere la luce in versione completa entro i primi mesi del 2025. In quell'occasione, lo studio potrebbe aumentare il prezzo di vendita proporzionalmente in base alla mole di nuovi contenuti aggiunti nel corso dei mesi, oltre a occuparsi delle conversioni per altre piattaforme: attualmente, infatti, come già successo in occasione del lancio del primo capitolo, Hades II è disponibile solo su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) ma in base all'esperienza dell'originale potrebbe arrivare subito su Nintendo Switch (o sulla nuova console di Nintendo) e su console PlayStation e Xbox.