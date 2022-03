GTA V è pronto al ritorno: ecco come saranno le versioni per console di nuova generazione

IGN

Manca davvero pochissimo al ritorno di uno dei giochi più amati (e sfruttati) di sempre: Grand Theft Auto V sta per debuttare sul mercato per la terza volta in meno di dieci anni, con una nuova edizione creata da Rockstar Games per trarre vantaggio dalla maggior potenza delle console next-gen targate Sony e Microsoft, che sarà disponibile dal 15 marzo in tutto il mondo.