Gotham Knights: una possibile data di lancio per il nuovo videogame di Batman

In occasione dell'evento DC FanDome dei mesi scorsi, Warner Bros. aveva tolto i veli da due nuovi videogiochi legati all'universo dei fumetti DC Comics: Suicide Squad: Kill the Justice League (sviluppato ancora una volta dal team britannico Rocksteady Studios), in uscita nel 2022, e Gotham Knights , un'avventura che ci riporterà in una Gotham City priva del suo eroe più rappresentativo, Batman.

Il nuovo progetto di WB Games Montréal, già autori dell'ottimo Batman: Arkham Origins, sono infatti al lavoro su un videogame d'azione che supporta una modalità cooperativa per due giocatori, in cui potrete difendere la città di Gotham scegliendo uno tra i quattro membri della Bat-famiglia: Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso.

Il videogioco, in uscita su PC e console entro la fine del 2021, potrebbe avere una vetrina di lancio più precisa dopo l'ultimo messaggio condiviso dal team di sviluppo per augurare buone feste a tutti i fan del Cavaliere Oscuro: in un nuovo artwork condiviso dalla software house canadese, infatti, è presente un poster del Circo itinerante di Haly, noto ai fan dei fumetti DC per essere stato teatro della morte dei genitori di Dick Grayson (il primo Robin, successivamente divenuto protettore di Blüdhaven sotto l'identità di Nightwing), i circensi The Flying Grayson.

Proprio allo spettacolo acrobatico dei genitori di Dick fa riferimento la data sul poster presente in bella vista nell'immagine: il messaggio indica che il circo si fermerà al Robinson Park di Gotham dal 16 al 21 luglio, ma è più probabile che dietro le date ci sia un indizio sulla vetrina di lancio del videogioco. Il "21" potrebbe infatti indicare l'anno di lancio (che corrisponderebbe alle indicazioni precedentemente fornite dal team di sviluppo), ipotesi che confermerebbe una possibile (e verosimile) data di pubblicazione per il 16 luglio del prossimo anno.

Da tempo, ormai, il team WB Games Montréal ama nascondere indizi in ogni messaggio sui social network e non ci stupirebbe se la data ufficiale venisse in qualche modo anticipata attraverso un simile messaggio. In ogni caso, è lecito attendersi un nuovo aggiornamento ufficiale da parte dell'azienda e del publisher Warner Bros. Games nelle prossime settimane, quando dovrebbe arrivare un nuovo trailer dedicato all'intrigante gioco d'azione cooperativo per PC e console.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!