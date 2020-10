Google Stadia, in arrivo un evento con tanti annunci e tre giochi da provare in anteprima

IGN

Qualcosa si muove in casa Google sul versante Stadia: la piattaforma di cloud gaming, lanciata in sordina lo scorso anno e incapace fino a questo momento di ritagliarsi un posto di rilievo sulla scena videoludica, sta per proporre ai suoi utenti una serie di novità con un evento della durata di tre giorni, durante il quale sarà possibile testare tre nuovi giochi in arrivo sul servizio di streaming realizzato dalla casa di Mountain View.