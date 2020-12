Google Stadia arriva su iPhone: lo streaming su iOS diventa finalmente realtà

C'è voluto oltre un anno, ma finalmente Google Stadia è disponibile su smartphone e tablet prodotti da Apple : il servizio di cloud gaming realizzato dall'azienda con sede a Mountain View si è fatto attendere a lungo, complice una politica non esattamente favorevole da parte del colosso fondato da Steve Jobs, ma dopo un'estenuante attesa i possessori di account Stadia e Stadia Pro possono giocare in streaming su iPhone e iPad.

La notizia è arrivata ieri direttamente da Google, che ha confermato l'adozione di un metodo differente rispetto a quanto proposto su Android (i cui dispositivi sfruttano un'applicazione tradizionale) per garantire che i possessori di un dispositivo Apple possano usufruire del servizio.

Come succede per Amazon e la sua neonata piattaforma Luna, anche Stadia utilizza una web-app per bypassare le rigide regole di App Store (il negozio da cui è possibile acquistare giochi e applicazioni per i dispositivi mobile della casa di Cupertino) e permettere di giocare sfruttando le potenzialità del cloud.

Per sfruttare questa web-app, è necessario aggiornare il proprio iPhone alla versione iOS 14.3 e la famiglia di dispositivi iPad alla medesima release del sistema operativo iPadOS. Una volta che l'aggiornamento sarà completato, potrete accedere dal browser (Google consiglia di sfruttare quello di Apple, Safari, ma dai nostri test Stadia funziona benissimo anche su Chrome) al sito ufficiale del servizio, inserire le vostre credenziali e utilizzare i giochi inclusi nella libreria.

L'arrivo di Stadia su iOS è certamente provvidenziale, dal momento che uno dei giochi più attesi dell'anno, Cyberpunk 2077, ha fatto discutere particolarmente per le disastrose versioni per PS4 e Xbox One: proprio l'edizione cloud su Stadia, allo stato attuale, è una delle migliori su cui godere della visione futuristica di CD Projekt Red e immergersi tra le strade di una Night City magnetica e affascinante, se esplorata sulla piattaforma giusta.

IGN

Google consiglia inoltre di creare una scorciatoia per la Home, aggiungendo l'icona della web-app di Stadia alla schermata principale di iPhone e iPad, così da utilizzare il servizio come una vera e propria applicazione.

In attesa che Apple cambi le sue normative e offra maggiore elasticità su App Store, l'escamotage trovato da Google (e da Amazon prima ancora) è provvidenziale per poter trascorrere le festività natalizie attingendo da un catalogo in continua espansione ovunque vi troviate.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!