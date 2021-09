Golf Clash ospita la Ryder Cup 2021 con una serie di contenuti esclusivi

Playdemic ed Electronic Arts hanno stretto nuovamente una collaborazione con Ryder Cup Europe e PGA of America per portare il brivido della Ryder Cup ai fan e ai giocatori di Golf Clash . Un evento già occorso nel 2020, che quest’anno si espanderà proponendo interessanti novità agli amanti del golf virtuale.

La collaborazione vedrà infatti il marchio Ryder Cup integrato in Golf Clash con una serie di contenuti esclusivi. A preparare la scena è un inedito percorso a tema Ryder Cup: il nuovo campo da gioco farà da sfondo alla Ryder Cup a 9 buche di Golf Clash, con accesso gratuito per tutti i giocatori che potranno mettere alla prova le loro abilità di golfisti virtuali dal 23 al 26 settembre.

IGN

Tutti i giocatori partecipanti alla Ryder Cup a 9 buche utilizzeranno anche un nuovissimo set di esclusivi Ryder Cup Club, raccogliendo inoltre due nuove palline premium progettate esclusivamente per questo evento. Basato sulla famosa rivalità della Ryder Cup, i giocatori ora possono inoltre schierarsi con una o l’altra squadra: Ryder Cup USA o Ryder Cup Europa.

Infine, per la prima volta nella storia, i giocatori di Golf Clash avranno la possibilità di provare la gioia (o l'agonia) della famosa buca 17 a Whistling Straits. Dal 20 al 26 settembre, sarà possibile affrontare il famoso "Pinched Nerve" in un evento unico che metterà in palio l'esclusivo Ryder Cup Ball 2020.

IGN

Gli esperti di golf sapranno sicuramente che tra le buche più impegnative di Whistling Straits ci sono la numero 4 (Glory), il par 4 più difficile per lunghezza, ondulazioni e bunker, e quelle finali, la 15 (Grand Strand), il lungo par 3 della 17 (la menzionata Pinched Nerve) e soprattutto la buca conclusiva.

Si prospetta quindi una sfida con i fiocchi per i giocatori di Golf Clash, che troveranno in questa nuova Ryder Cup pane per i loro denti.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!