GoldenEye 007 pronto al ritorno, confermata l'uscita su Xbox e Switch

La storica avventura di James Bond per Nintendo 64 debutterà in una nuova versione: appuntamento a fine gennaio per riscoprire il classico di Rare

Realizzato dallo studio britannico nel 1997, GoldenEye 007 rappresenta uno dei giochi più amati dell'era Nintendo 64 nonché uno degli sparatutto più apprezzati di sempre. Presto, lo shooter potrà essere vissuto in due versioni distinte e separate, previste per l'ecosistema Xbox e per la piattaforma Nintendo Switch Online.

Disponibile dal 27 gennaio, la versione riservata agli utenti iscritti al servizio online per Nintendo Switch sarà sostanzialmente identica a quella originale dal punto di vista estetico, ma sarà l'unica a includere il supporto al multiplayer online, un fattore certamente inconsueto ma apprezzabile per un gioco con più di venticinque anni di vita.

Per quanto riguarda Xbox, questa versione sarà impreziosita da alcune novità interessanti: oltre a un nuovo schema di comandi e il supporto agli Obiettivi, la versione proposta da Rare e Microsoft sarà una vera e propria rimasterizzazione in formato 16:9 che potrà sfruttare al meglio tv e schermi moderni per permettere agli amanti di James Bond di riviverne le gesta in risoluzione Ultra-HD 4K.

Come da tradizione, anche GoldenEye 007 sarà proposto gratuitamente agli abbonati a Xbox Game Pass su PC, Xbox e cloud: non è chiaro se il supporto al multiplayer arriverà in futuro anche su queste piattaforme, o se sia destinato a restare esclusivo per la versione Switch disponibile attraverso l'abbonamento online.