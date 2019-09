Giappone, pazzi per Nonna Gamer: "Combatto la vecchiaia con i videogiochi"

89 anni e non sentirli. I videogiochi dimostrano che non bisogna essere per forza giovanissimi per non restare sconosciuti al mondo della rete, e la giapponese Hamako Mori questo lo sa bene: da ben quarant’anni è un’assidua giocatrice di videogiochi, dai tempi di una delle prime console a cassetta, la Cassette Vision.



Grande fan di The Legend of Zelda e Dragon Quest, ha continuato a coltivare la sua passione, arrivando infine ad aprire un suo canale YouTube per condividere i suoi gameplay.