Ghali: il concerto a Roma sarà in diretta su PlayStation 4

PlayStation ha un regalo di Natale anticipato per tutti i fan di Ghali che non sono riusciti a seguire il rapper italo-tunisino in tour.



Stasera, infatti, tutti i possessori di PS4 avranno l’opportunità di guardare il concerto che si terrà al Palalottomatica di Roma in diretta dal salotto di casa accendendo la console e andando nella sezione TV e Video (o utilizzando l'app PlayStation Video).



“Siamo entusiasti di questa collaborazione, che rappresenta una nuova frontiera nel modo di vivere i grandi eventi culturali. Un ringraziamento particolare va a Ghali, che con questa iniziativa contribuisce a proiettare i valori del brand PlayStation ben oltre la dimensione videoludica", ha commentato Raffaele Zeppieri, Direttore Marketing di Sony Interactive Entertainment Italia.



Inaugurando il suo tour, Dai palazzi ai palazzetti, Ghali ci aveva detto: "più che Michael Jackson io mi sento Disney: ho messo d'accordo i figli e i genitori".