Videogiochi: Mariah Carey porta il Natale su Fortnite

Il "multiverso" di Fortnite non conosce più confini. Dopo aver ospitato artisti, leggende sportive e personaggi tratti da fumetti, film e serie TV, il videogioco di Epic Games ha dato inizio all'evento festivo "Mezz'inverno" accogliendo la regina del Natale: Mariah Carey. L'artista arriva nel battle royale come personaggio non giocabile e porta con sé contenuti a tema, come la hit "All I Want for Christmas is You".