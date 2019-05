Fortnite sale in auto: Epic compra Rocket League

Nelle scorse ore, Epic Games ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Psyonix , il team di sviluppo che ha dato i natali al fenomeno Rocket League . La software house ha confidato sul proprio sito ufficiale che l'acquisizione sarà effettiva tra la fine maggio e i primi di giugno , con Rocket League che arriverà su Epic Games Store entro la fine del 2019 . Da quel momento in poi, il gioco non sarà più proposto (perlomeno in versione PC) sui negozi digitali di terze parti, tra i quali il "rivale" Steam di Valve.

Psyonix tiene a rassicurare tutti i giocatori che possiedono una copia di Rocket League su Steam, confermando che il gioco continuerà a essere supportato nei mesi a venire, anche quando non sarà più in vendita su altri store digitali al di fuori di Epic Games Store.



Al momento non sono noti i dettagli della transazione, né la cifra sborsata da Epic Games per accaparrarsi l'intero team Psyonix e la proprietà intellettuale di Rocket League, ma a giudicare dal successo ottenuto dal titolo sportivo in breve tempo e dalla incredibile popolarità (specialmente in ambito competitivo), siamo certi che gli autori di Unreal, Gears of War e Fortnite non devono aver acquisito il team a buon mercato.



Restano da stabilire anche i possibili risvolti a livello prettamente ludico: assisteremo a iniziative particolari che coinvolgeranno gli universi di Fortnite e Rocket League? Sarebbe certamente un'ipotesi affascinante.