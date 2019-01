Rocket League è il secondo gioco a supportare il cross-play su PS4

L'apertura da parte di Sony al multiplayer tra PlayStation 4 e altre piattaforme , dovuta principalmente al successo di Fortnite: Battle Royale e alle pressioni da parte dei fan, ha scatenato un vero e proprio effetto domino, spingendo altri team di sviluppo a tentare l'ingresso nel programma sperimentale chiamato PlayStation Cross-Play . È il caso di Psyonix , autori di un altro successo globale come Rocket League , che nelle scorse ore è diventato il secondo videogioco della storia a offirre il multiplayer cross-platform tra PC, Xbox One, Nintendo Switch e, appunto, PS4.

Da oggi in poi, infatti, i giocatori PS4 possono divertirsi in compagnia degli amici su Steam, Switch e Xbox One grazie al matchmaking random, che permetterà di cercare giocatori da altre piattaforme in tutte le arene online all'interno delle playlist Casuale, Competitiva ed Extra.



Coloro fossero interessati a organizzare partite con amici di altre piattaforme, potranno sfruttare l'opzione Partite private per invitare altri giocatori da PC, Switch e Xbox One attivando l'opzione Cross-Play dal menu apposito.