Fortnite: Ninja ha già guadagnato un milione di follower su Mixer

Il passaggio da Twitch ai Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft, è stato praticamente indolore per Ninja, il giocatore più forte e amato di Fortnite.



A sole poche ore dall'annuncio, costato 50 milioni di dollari all'azienda di Redmond, erano già 300mila gli iscritti al nuovo canale Mixer del videogiocatore americano, mentre la media di spettatori della prima diretta, durata circa 6 ore, ha raggiunto la cifra di 65mila utenti in contemporanea.



Poche ora fa, poi, è arrivato l'annuncio dello stesso Ninja: gli iscritti al canale hanno già raggiunto e superato il milione: "Oggi abbiamo raggiunto 1 milione di iscritti attivi su Mixer. Grazie per il supporto incredibile. Non mi sentivo così bene da tanto tempo".



I piani di Microsoft per aumentare la popolarità del proprio servizio pare stiano andando a gonfie vele!

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud — Ninja (@Ninja) August 6, 2019