Fortnite: Epic Games ammette di essersi ispirata ad Among Us per la modalità Impostori

È passato quasi un anno da quando Epic Games ha introdotto all'interno dell'ecosistema di Fornite: Battaglia Reale una modalità ispirata a uno dei fenomeni più inattesi dell'industria videoludica: Among Us . Lanciata originariamente come variante a tempo limitato dal titolo Spie come noi , questa modalità di gioco ricalca infatti lo stesso concept del videogioco indie di InnerSloth : due spie chiamate a eliminare gli altri giocatori senza farsi scoprire.

Inutile sottolineare che, come nel caso di Among Us, anche la riproposizione studiata pedissequamente da Epic Games ha riscosso un successo notevole, tanto da spingere la software house a inserirla permanentemente nel gioco con un titolo, Impostori, che ha mandato su tutte le furie gli sviluppatori e la community del videogame a cui Fortnite si è tacitamente ispirato: non soltanto la modalità proposta dai creatori di Unreal e Gears of War riciclava un'idea altrui con tanto di struttura della mappa e meccaniche di gioco, ma lo ha fatto senza dar credito agli autori originali di questo vero e proprio fenomeno.

Sono trascorsi diversi mesi in cui Epic Games si è goduta silenziosamente i frutti del successo di Impostori, ma finalmente sembra che l'azienda abbia cambiato idea: la più recente patch di Fortnite, infatti, include una piccola menzione a InnerSloth nelle note che elencano i cambiamenti dell'update. "La v18.20 porterà miglioramenti per la modalità di gioco Impostori, ispirata dal gioco Among Us di InnerSloth", si legge sulle pagine del sito ufficiale di Epic Games.

Per il team indie, al lavoro sul porting del gioco su console, si tratta certamente di una piccola rivincita che "premia" la creatività dei designer autori di uno dei videogiochi più popolari della scena moderna.

