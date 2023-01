Usa: ecco il food truck che permette di giocare ai videogame tra un ordine e l'altro

Per gli appassionati di videogiochi, la soluzione per ingannare l'appetito è stata trovata da un food truck in Texas , ritratto in una foto pubblicata online, che permette ai clienti di giocare a Super Mario Kart su uno schermo montato sul camion mentre aspettano le proprie ordinazioni.

La foto del camioncino della cittadina texana di Denton, pubblicata in rete dall'utente TheGuyAtGameStop su Reddit, mostra una donna giocare su uno schermo montato accanto al banco delle ordinazioni.

La cliente appare con un controller in mano mentre si cimenta in una sfida a Super Mario Kart e affronta le insidiose curve del castello di Bowser in sovrimpressione. Tantissimi i commenti entusiasti dei membri della community, i quali hanno apprezzato la trovata del proprietario del food truck statunitense di utilizzare l'indimenticabile racing game lanciato nel 1992 su Super Nintendo.

A quanto pare, come suggerito su Reddit, la copia di Super Mario Kart non era in esecuzione sull'hardware originale ma sulla console in miniatura SNES Classic Mini distribuita dalla casa di Kyoto qualche anno fa, ipotesi alimentata dalla lunghezza del cavo del controller e dal fatto che il videogame fosse in esecuzione su un moderno televisore dotato d'ingresso video HDMI.

Al di là di alcune battute ironiche da parte della community sulla presunta qualità del cibo, non si può negare che i proprietari del food truck abbiano avuto un ottimo gusto in fatto di videogiochi.

