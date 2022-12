Videogiochi: bambino riceve per Natale una PS5 speciale in memoria del padre

Come ogni Natale da diversi anni a questa parte, i doni più ricercati sotto l'albero sono stati i videogiochi.

Sebbene ciò abbia causato diversi disguidi a tanti genitori, che hanno cercato in tutti i modi di soddisfare le richieste dei figli in un momento in cui è particolarmente difficile riuscire ad acquistare una console di nuova generazione, per qualcuno i regali di quest'anno hanno avuto un significato davvero importante: un giovanissimo giocatore ha ricevuto una PlayStation 5 davvero speciale dalla madre, raffigurante il padre scomparso.