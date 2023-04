Final Fantasy XVI tra battaglie ed evocazioni: tutte le novità svelate all'evento State of Play

IGN

È stato il grande protagonista dell'evento State of Play organizzato da Sony per la primavera: Final Fantasy XVI si è mostrato con un lungo video che ha approfondito gli elementi più importanti della prossima esclusiva PlayStation in uscita a giugno, svelando nuove meccaniche di gameplay, imponenti combattimenti tra le creature note come Eikon e rimarcando una certa cura per rendere l'esperienza di gioco più accessibile ai neofiti.