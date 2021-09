Fall Guys guadagna un Guinness World Record: è il videogioco PlayStation Plus più scaricato di sempre

IGN

Fall Guys, il videogioco sviluppato da Mediatonic che propone una lotta all’ultimo sopravvissuto, può infine vantare di aver ottenuto un Guinness World Record: gli autori hanno annunciato che è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre, pur non essendo ancora stato condiviso quanti siano stati i download effettivi. Per essere un gioco pubblicato da un anno, è senza dubbio un risultato notevole e testimonia la community che in breve tempo è riuscito a raccogliere attorno a sé.