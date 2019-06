Etika: lo YouTuber scomparso è stato trovato morto dalla polizia

La polizia di New York ha confermato il decesso di Desmond Amofah, celebre YouTuber americano sparito dal 19 giugno, giorno della pubblicazione del suo ultimo video, intitolato "I'm sorry".



Etika, questo il nome d'arte del 29enne, è diventato famoso su YouTube per la sua passione per i videogiochi Nintendo e, in particolare, le "reaction" legate agli annunci della casa di Super Mario.



Il ragazzo soffriva da tempo di depressione e distrubi mentali gravi al punto da farsi arrestare in diretta streaming. Dopo aver scovato i suoi vestiti nelle vicinanze del Ponte di Manhattan, nelle scorse ore gli agenti della polizia hanno ritrovato il suo corpo senza vita.



Non ci sono, tuttavia, ulteriori informazioni sulla sua morte, ma le numerose avvisaglie fanno pensare a un suicidio: più volte il ragazzo aveva allarmato i suoi follower con riferimenti in tal senso.



I fan, scossi dalla vicenda, hanno avviato una petizione per chiedere la sua sepoltura nella sede di YouTube. Nel momento in cui vi scriviamo, l'iniziativa ha già superato un milione di firme.