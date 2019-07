L'EPISODIO 1 luglio 2019 18:19 eSports, scoppia la bufera sul campione italiano: "Brasiliani porci" Ettore Giannuzzi, meglio conosciuto come Ettorito 97, ha definito i tifosi "porci brasiliani" dopo aver perso la finale di PES 2019

Si è scatenata una vera e propria bufera nei confronti di Ettore Giannuzzi, il campione italiano di eSports conosciuto nella scena eSports con il nome di Ettorito97 che, in seguito a una sconfitta nella finale mondiale di PES 2019, ha insultato i tifosi avversari con dichiarazioni razziste.



Giannuzzi, che era riuscito a raggiungere la finale dopo essersi scontrato con avversari provenienti da varie nazioni, aveva già avuto qualche screzio con la tifoseria brasiliana nel corso del torneo.

Gli stessi tifosi non gli hanno risparmiato fischi e insulti per l'intera durata della finale, persa per 4-3 contro il francese Rachid "Usmakabyle" Tebane dopo uno scontro da 120 minuti all'interno dell'Emirates Stadium dell'Arsenal, portando Ettorito97 a rispondere spesso e volentieri per le rime con esultanze, gesti e commenti poco lusinghieri.



Al termine della finale, Giannuzzi si è sfogato sui social network definendo "porci brasiliani" i tifosi avversari.

Una reazione, quella del 22enne barese, che ha rapidamente fatto il giro del mondo fino ad arrivare sulle pagine del Globo, tra i network sportivi più importanti del territorio brasiliano, che non ha perso tempo per criticare la condotta del giocatore italiano e denunciarne gli atteggiamenti razzisti.



In uno dei suoi articoli, il Globo ha evidenziato anche le dure parole del padre di Giannuzzi, che in un post su Facebook aveva definito "scimmie" i tifosi del Brasile.

Non è mancata la risposta dello stesso atleta italiano, che su Twitter ha voluto chiarire le proprie dichiarazioni in diretta mondiale.



"Mi spiego meglio: non ho niente contro il popolo brasiliano ma solo contro coloro che mi hanno insultato per 120’ minuti(durata della partita.)", ha commentato Giannuzzi sul proprio profilo Twitter, non dimostrandosi affatto pentito delle precedenti dichiarazioni rilasciate all'evento londinese.