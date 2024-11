Videogiochi: Elon Musk diventa il miglior giocatore di Diablo IV al mondo

La passione di Elon Musk per i videogiochi non è certo una novità, ma il fondatore di Tesla riesce continua a trovare nuovi modi per far parlare di sé e del suo passatempo preferito: Musk ha condiviso un video in cui mostra di aver completato la sfida più ardua di Diablo IV in un tempo da record, traguardo che gli ha permesso di diventare il miglior giocatore del mondo per il popolare gioco di ruolo di Blizzard.