Elden Ring, si torna nell'Interregno: annunciata la prima espansione

Si intitolerà "Shadow of the Erdtree" il primo contenuto aggiuntivo a pagamento sviluppato da FromSoftware per il suo videogioco di ruolo

Annunciata pochi giorni dopo l'evento organizzato dallo studio per festeggiare il primo anniversario di Elden Ring, l'espansione Shadow of the Erdtree permetterà ai giocatori di vivere una nuova avventura che dovrebbe essere ambientata nel passato, prima degli eventi principali vissuti durante la campagna del gioco di ruolo.

La prima immagine svelata da Bandai Namco e FromSoftware, infatti, mostra un personaggio dalla chioma bionda (che potrebbe essere Miquella) in sella a Torrente muoversi in direzione dell'Albero Madre: potrebbe essere questo il proprietario originale della cavalcatura, donata poi al personaggio controllato dal giocatore durante la storia principale. Tra i possibili contenuti riportati nelle ultime indiscrezioni, si parla di una nuova area esplorabile, con nemici inediti, nuove armi, personaggi aggiuntivi e, ovviamente, la solita sfilza di boss da sconfiggere in letali combattimenti.

Con il gioco di ruolo ormai sugli scaffali da oltre un anno e più di venti milioni di copie vendute in tutto il mondo, Shadow of the Erdtree dovrebbe arrivare entro la fine del 2023 su PC e console: è lecito attendersi una presentazione completa durante i prossimi eventi estivi che si terranno nella cornice dell'E3 2023 di Los Angeles.