La prossima settimana, gli amanti dei racing potranno mettere le mani su un nuovo simulatore di guida curato dal team britannico di Codemasters: si tratta di Dirt Rally 2.0, nuovo capitolo della popolare saga che ci porterà in diverse location tra sterrato e circuiti indoor ibridi.



Lo sviluppo del gioco è stato ormai completato e il titolo si appresta a debuttare su PC e console il prossimo 26 febbraio: per festeggiare l'imminente uscita, il team di sviluppo ha condiviso un nuovo video che svela i punti di forza di questa nuova produzione, che potrà contare su una buona varietà di auto e una modalità Carriera che si preannuncia decisamente ricca.



Aspettando la nostra recensione, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer.