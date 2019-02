18 febbraio 2019 11:54 FIFA 19, continua il giallo CR7: la star della Juve esclusa dalla copertina Electronic Arts continua ad allontanarsi nettamente dal campione portoghese e cambia anche la schermata principale di gioco

Qualche tempo fa vi avevamo parlato delle accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo, star della Juventus, e come queste avrebbero potuto compromettere la posizione del fuoriclasse portoghese agli occhi di Electronic Arts, che da anni lo ha scelto come testimonial della propria serie calcistica FIFA.



Ebbene, dopo aver annunciato di voler monitorare la situazione in caso di ulteriori sviluppi, nei giorni scorsi Electronic Arts pare aver preso una decisione precisa, eliminando CR7 dalla copertina ufficiale di FIFA 19 in veste definitiva.

Come potete vedere dall'immagine in alto, infatti, la schermata iniziale di FIFA 19, che fino a qualche giorno fa ritraeva Cristiano Ronaldo con la casacca della Juventus, adesso presenta altri tre testimonial del gioco che in precedenza erano gli uomini simbolo della modalità FIFA Ultimate Team: si tratta di Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar (PSG) e Paulo Dybala (Juventus), che diventano a tutti gli effetti i nuovi volti della cover di FIFA 19.



Electronic Arts ha difatti ordinato una ristampa delle copertine per tutte le versioni di FIFA 19, sostituendo CR7 con i tre calciatori.