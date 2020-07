Decreto Rilancio, il fondo per gli sviluppatori videogiochi è salvo

Due settimane fa la notizia della probabile cancellazione del First Playable Fund , fondo destinato alla fase di ideazione e pre-produzione di prototipi di videogiochi commerciali e inserito nel Dl Rilancio , aveva scosso il mondo videoludico italiano. Nella giornata di ieri, però, è giunto il via libera dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati , che ha esaminato e approvato una riformulazione del testo dell’emendamento 38.32 a prima firma Madia, riconoscendo il valore strategico del fondo.

In attesa del decreto attuativo vero e proprio, la riformulazione ha salvato una misura su cui l'associazione IIDEA sta lavorando strenuamente da mesi con il supporto delle istituzioni, per sostenere la produzione di prototipi e aiutare gli sviluppatori italiani in una fase tanto critica del settore, garantendo dunque la concessione dei 4 milioni di euro promessi.

"IIDEA esprime soddisfazione per l’esito positivo della vicenda e ringrazia i gruppi parlamentari di maggioranza, e in particolare l’On. Marianna Madia, per aver espresso un riconoscimento unanime del valore strategico del nostro settore attraverso la riformulazione dell’emendamento in oggetto", ha commentato l'Associazione, che si dichiara "pronta a supportare il MISE nell’implementazione e nella promozione del fondo: l’obiettivo è che la misura divenga uno strumento utile e di successo non solo per le imprese che ne faranno uso, ma soprattutto per l’Italia, che finalmente vedrà ridursi un gap fin qui troppo profondo rispetto agli altri paesi dell’area europea nel sostegno all’industria dei videogiochi”.

