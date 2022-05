Dead Space Remake è pronto a terrorizzare i videogiocatori: ecco la data d'uscita

Gli orrori di Dead Space stanno per tornare: in occasione di un interessante evento in streaming incentrato sul comparto artistico, gli sviluppatori di EA Motive hanno svelato la data di lancio del rifacimento del survival horror creato originariamente dagli studi Visceral Games, confermando che la disavventura nello spazio del protagonista Oscar Isaac avrà inizio il 27 gennaio 2023 in esclusiva su PC e console di attuale generazione.

Durante lo showcase "Crafting the Tension: Art Developer Livestream", il team di EA Motive ha presentato nuovi dettagli su Dead Space Remake, mostrando l'enorme cambiamento a livello estetico che il videogame potrà sfoggiare al momento del debutto, fissato nei primi giorni del prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La presentazione in streaming si è concentrata su molteplici peculiarità del remake: grazie alle peculiarità del motore

Frostbite

far evolvere visivamente e ricreare interamente da zero le ambientazioni e i personaggi

, lo stesso creato dagli svedesi di DICE per la serie di Battlefield e utilizzato oggigiorno dalla maggior parte delle produzioni interne di Electronic Arts, le moderne piattaforme di gioco hanno consentito agli sviluppatori di, sfruttando le ultime tecnologie in termini di illuminazione ed effetti visivi per dar vita a un'esperienza più coinvolgente e qualitativamente superiore rispetto all'originale del 2008.

Il frutto di questo enorme lavoro di ricostruizione potete ammirarlo nella gallery qui in alto, che mette in risalto i nuovi scenari che comporranno la

USG Ishimura

Necromorfi

, la terrificante nave in cui l'ingegnere minerario protagonista dovrà affrontare i terrificanti

EA Motive ha inoltre mostrato un interessante confronto tra alcuni degli oggetti presenti nel gioco originale e quelli ricreati da zero per questo remake

: nella foto che segue, potete ammirare sia l'originale lanciafiamme e il Ripper, che le versioni che i giocatori potranno sfruttare all'interno del rifacimento in uscita il prossimo anno.

IGN

La software house ha promesso ulteriori aggiornamenti su Dead Space Remake per i prossimi mesi, continuando con la strategia di comunicazione che ha già visto numerosi eventi in streaming focalizzati su aspetti nevralgici della produzione, come il sonoro e appunto il comparto estetico.

L'appuntamento più importante da segnare sul calendario è con la presentazione integrale del gioco:

Electronic Arts offrirà uno sguardo completo al gioco in un evento previsto per l'autunno

, più precisamente ad Halloween, durante il quale sarà trasmesso il primo video di gameplay che mostrerà per la prima Oscar Isaac muoversi all'interno dell'angosciante astronave Ishimura.