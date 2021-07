Da GRID Legends al remake di Dead Space: tutte le novità svelate da Electronic Arts

Sono bastati circa quaranta minuti a Electronic Arts per svelare le novità in programma per l'evento EA Play Live 2021 : una conferenza che, orfana dei progetti più attesi (Mass Effect, Dragon Age 4 e il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order), si è distinta con pochi annunci mirati come la modalità Portal di Battlefield 2042 e il remake di Dead Space , che uscirà solo su PC e console di nuova generazione.

Lo showcase digitale dell'azienda californiana si è aperta con una sorpresa, frutto della collaborazione con Codemasters: lo studio britannico, acquisito nei mesi scorsi da Electronic Arts, è al lavoro su un nuovo progetto intitolato GRID Legends che prosegue sul filone proposto recentemente da F1 2021 cucendo attorno all'esperienza di guida una vera e propria storia da vivere in compagnia di un pilota. Un retaggio del passato che attinge a piene mani da una saga come TOCA Race Driver per un titolo che arriverà su PC e console nel 2022. Da tenere d'occhio.

L'evento ha proposto poi degli aggiornamenti per i giochi che si basano su un modello live service, svelando le nuove stagioni (e relativi contenuti per gli acquirenti degli ormai onnipresenti "battle pass") di Apex Legends (intitolata "Ribalta") e Knockout City (il cui titolo, "Fight at the Movies" si ispira all'industria hollywoodiana), prima di mostrare un nuovo sguardo del prossimo progetto della collana EA Originals, Lost in Random.

Il nuovo gioco indipendente realizzato da Zoink Games e prodotto da EA è in arrivo il 10 settembre e ricorda, per stile e ambientazioni, un film di Tim Burton, ma potrà contare su un gameplay che fonde azione e strategia in modo interessante.

La conferenza si è conclusa con i pesi massimi: da un lato abbiamo Battlefield 2042, lo sparatutto di DICE che si è mostrato all'evento con un video approfondito della modalità Portal, che rappresenta una vera e propria "lettera d'amore" ai fan della saga.

Si tratta di un "portale verso il passato" che consente ai giocatori di creare delle partite personalizzate prendendo elementi (armi, mappe, equipaggiamenti, classi, e così via) da tre giochi amatissimi come Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3, dando vita a scenari davvero imprevedibili che faranno la gioia degli appassionati di Battlefield.

La sorpresa finale è stata la conferma del ritorno di Dead Space: la serie horror creata dalla fu Visceral Games è passato adesso nelle mani di EA Motive, l'azienda con sede a Montréal che sta lavorando a un remake integrale del primo capitolo, destinato esclusivamente a PC e console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X/S con l'ausilio del motore Frostbite Engine (lo stesso di Battlefield).

Il rifacimento del survival horror non ha ancora una data di lancio, ma a giudicare dal primo teaser tenterà di mantenere intatta l'esperienza terrificante dell'originale, impreziosendo tuttavia la sceneggiatura con una maggiore attenzione alla storia e ai personaggi.

