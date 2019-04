Da star dei videogiochi a ladro seriale: la storia di Tomoyuki Inui

Quindici anni fa, Tomoyuki Inui era uno dei volti più importanti della scena eSports, considerato senza dubbio il giocatore più forte di Dead or Alive Ultimate. Il picchiaduro di Team Ninja aveva permesso al giovane giapponese di salire agli onori della cronaca con la vittoria all'evento World Cyber Games 2005, durante il quale Inui ha rappresentato i colori della propria nazione battendo, uno dopo l'altro, tutti gli avversari.



Il giocatore ha continuato a calcare la scena competitiva nei dieci anni successivi, vincendo ulteriori competizioni (inclusi i tornei ufficiali di Dead or Alive) fino al 2014. Da quel momento in poi, però, la partecipazione di Inui ai tornei eSports è diminuita notevolmente, portando il giocatore a non poter più affrontare un certo tenore di vita.



Lo scorso febbraio, l'ormai 33enne Inui è stato arrestato dalla polizia di Tokyo per furto.