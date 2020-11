Cyberpunk 2077: la versione per console Xbox al microscopio

Buone notizie per i fan di Cyberpunk 2077 curiosi di scoprire come si comporterà l'atteso gioco di ruolo di CD Projekt Red su console: lo studio polacco ha mostrato un lungo video dedicato a uno dei videogame più attesi dell'anno, mettendo in risalto il confronto tra le versioni Xbox One e Xbox Series X in uscita il prossimo 10 dicembre dopo l'ennesimo rinvio da parte deli sviluppatori. Un video che tranquillizza i fan, preoccupati dalla possibilità che il gioco non girasse a dovere su console.

In un episodio speciale di Night City Wire, CD Projekt Red ha mostrato un lungo video di gameplay di Cyberpunk 2077 dedicato alle piattaforme Xbox, mettendo a confronto le edizioni One X e Series X. Nel video proposto dalla software house, la versione per la nuova ammiraglia di Microsoft non sfruttava a dovere l'hardware di nuova generazione della casa di Redmond, ma girava sfruttando la retrocompatibilità.

Nei prossimi giorni arriverà anche un filmato dedicato alle edizioni PlayStation, che mostrerà presumibilmente il confronto tra la versione PS4 Pro e quella PS5 mediante la retrocompatibilità, in attesa che CD Projekt Red presenti le reali migliorie offerte dalla patch next-gen in arrivo nel corso del prossimo anno. Atteso nelle prossime ore, infine, un episodio completo di Night City Wire in cui l'azienda presenterà la colonna sonora e approfondirà il personaggio di Johnny Silverhand, interpretato dall'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

