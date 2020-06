Coronavirus: videogame portatili donati ai detenuti newyorkesi come passatempo

La situazione della pandemia causata dal Covid-19 sembra aver avuto un allentamento nelle ultime settimane a livello mondiale. Anche negli Stati Uniti sembra che tutto stia progressivamente tornando alla normalità, sebbene restino ancora valide le restrizioni applicate durante il lockdown. Poiché le visite in prigione sono state ridotte come parte delle precauzioni relative agli assembramenti e al social distancing, il Dipartimento di Detenzione di New York ha deciso di acquistare 5500 console portatili al costo di 15 dollari ciascuna per donarle ai detenuti nelle carceri cittadine.