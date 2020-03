Coronavirus: un videogioco per commemorare le vittime della pandemia

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sono pesanti da digerire. Purtroppo il numero delle vittime innocenti e dei decessi continua a salire vertiginosamente da un capo all'altro del pianeta. Molte persone non hanno avuto modo di dare un ultimo saluto ai propri cari in un momento così tragico per la storia dell'umanità.

Così Awkward Silence Games, piccolo team di sviluppo indipendente britannico, ha pensato di omaggiare quanti hanno perso la vita in un videogioco per PC intitolato Wash Your Hands (letteralmente "lavati le mani", imperativo ormai principale di questo periodo), dando modo ai giocatori di lasciare pensieri, messaggi e fiori sulle lapidi virtuali delle persone scomparse a causa del virus.

Scaricando il gioco, si accede in questa schermata dove gli utenti possono seguire i passi già fatti da coloro che hanno virtualmente "seppellito" i propri cari. In giro per il cimitero, sarà possibile raccogliere alcune rose per poterle poi deporre sulle lapidi e leggere alcune informazioni (che riguardano le vittime, le statistiche del contagio e quanti utenti si sono recati nello stesso posto per onorare i defunti con un piccolo dono).

Il gioco ha suscitato grande plauso e commozione tra i giocatori, che nei loro messaggi hanno spiegato come seguire il percorso di altri all'interno del cimitero li abbia fatti rendere davvero conto di quanto sia alto il prezzo pagato per questa epidemia in termini di vite umane. Inoltre, la possibilità di scambiarsi messaggi di cordoglio e affetto, ha dato la possibilità di avvicinare tante persone tra loro, incapaci ora di organizzare delle cerimonie funebri a causa dell'elevato rischio di contagio.

I confini del cimitero virtuale, purtroppo, tendono infatti a espandersi esponenzialmente di minuto in minuto, e purtroppo non si tratta solo di pura fantasia. Ci auguriamo tutti, mondo videoludico e non, che tutto finisca presto e nel migliore dei modi, stringendoci al fianco di coloro che hanno perso la vita e delle loro famiglie.

