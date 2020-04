Coronavirus: riceve in ritardo la sua PS4 dall'assistenza, Sony si scusa con un regalo

Negli ultimi tempi, la solidarietà e il supporto alle tante persone chiuse in casa a causa del Covid-19 in questo periodo si sono moltiplicati. Tanti episodi in particolare si sono verificati nel mondo dei videogiochi, dove sviluppatori, publisher e software house stanno più volte dimostrando l'enorme vicinanza ai loro utenti in questo momento di enorme difficoltà.

In questo caso, a dare il buon esempio ci ha pensato Sony, che si è scusata con un giocatore dei ritardi sull'assistenza tecnica causati dalla quarantena, non solo provvedendo a riparare la sua PS4 ma inviandogli una gradita sorpresa insieme alla console.

L'utente di Reddit pnut88 ha raccontato di aver riscontrato alcuni problemi tecnici con il lettore Blu-ray della sua PS4 Pro - God of War Limited Edition e di aver mandato la console in assistenza. Con la pandemia di coronavirus in atto, ciò ha significato doversi scontrare con i ritardi nelle riparazioni e spedizioni. Attraverso vari commenti, pnut88 spiegato che riparare la console gli era costato circa 164 dollari, ma che consapevole della situazione di emergenza a livello globale, non aveva voluto contattare l'assistenza per lamentarsi dei ritardi subiti.

Quando la scatola contenente la console riparata è arrivata a destinazione, la sopresa dell'utente è stata enorme: al suo interno, infatti, oltre alla PS4 c'era una copia del gioco di baseball MLB The Show 20, sviluppato da Sony San Diego, accompagnato da un post-it sul quale l'impiegato che aveva provveduto alla riparazione aveva scritto il seguente messaggio: "Divertiti! Cordialmente Deric. Inoltre, aggiungimi su PSN", occultando il suo nome utente nell'immagine per una questione di privacy.

Nella confezione era inclusa anche una lettera di ringraziamento firmata dal team di assistenza di PlayStation. Ma la catena di sorprese non è finita qui: non essendo il gioco sportivo uno tra i preferiti di pnut88, il giocatore ha pensato bene di regalarlo a un altro utente Reddit per potergli dar modo di giocare con la moglie durante la quarantena.

Un catena, dunque, di enorme solidarietà che può partire da piccoli gesti che però possono avere un enorme significato, specie in un periodo arduo come quello che il mondo sta attraversando.

