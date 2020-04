Usa: ex segretario della Casa Bianca acquista un controller PS4 falso e incolpa la Cina

Il mondo videoludico, così ricco di offerte e prodotti, non è estraneo al fenomento della pirateria e della falsificazione. Spesso capita di imbattersi in quelle che sembrano delle vere e proprie occasioni online per poi ritrovarsi tra le mani un oggetto completamente diverso da quello atteso. Ennesima vittima del "bootlegging" è stato Ari Fleischer, ex segretario della Casa Bianca, che pensava di aver acquistato su Amazon un controller PS4 a un ottimo prezzo, scoprendo invece che si trattava in modo evidente di un falso.