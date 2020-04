Coronavirus: Nintendo Switch esaurite ovunque, giocatore se ne costruisce una da zero

La pandemia da Covid-19 sta iniziando ad assestare i primi colpi all'economia mondiale e tra i settori che ne stanno sperimentando gli effetti negativi si pone anche quello videoludico. La quarantena e il blocco della produzione hanno arrestato dunque diverse aziende, come Nintendo , che sta soffrendo di enormi carenze dovute all'impossibilità di soddisfare le crescenti richieste dei suoi utenti. Switch è stata una tra le prime console ad andare sold-out, così un utente ha deciso di ingannare il tempo di clausura forzata cercando di costruirsene una da zero.

L'idea è stata dell'utente di Reddit Sarbaaz37, il quale ha publicato le immagini della sua console fatta in casa utilizzando componenti facilmente reperibili online, corredata inoltre di una guida esaustiva i cui spiega agli utenti tutti i passaggi, spendendo circa la stessa cifra del prodotto finale.

La pandemia ha invogliato infatti migliaia giocatori all'acquisto di Switch per trascorrere il tempo in maniera piacevole, sebbene la vera causa della mancata reperibilità della console ibrida sia stata attribuita a utenti che ne hanno acquistato grandi quantità per poi rivenderle a quasi il doppio del prezzo di mercato.

La Switch personalizzata di Sarbaaz37 si avvale di una scheda madre simile alla scheda logica OEM della console originale, più costosa e difficile da reperire. Tirando le somme, la console amatoriale arriva a costare circa 200 dollari, senza contare naturalmente, l'ammontare complessivo non tiene conto del tempo necessario per costruirla e il rischio di montare le parti in modo errato, danneggiandole irreversibilmente.

Il consiglio migliore resta sempre quello di attendere che Switch torni disponibile sul mercato e di acquistarla seguendo i metodi canonici, ma se proprio avete tempo e soldi da spendere e siete amanti di elettronica e bricolage, questa idea potrebbe rivelarsi un piacevole passatempo.

