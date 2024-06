Cina: nasconde 350 videogiochi per Nintendo Switch nel reggiseno, fermata per contrabbando

Come indicato nell'articolo 7 del Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative doganali della Repubblica Popolare Cinese, è vietato eludere la dogana "nascondendo, camuffando, trasportando o spedendo merci che sono proibite o limitate all'ingresso o all'uscita dallo Stato". Come succede nella maggior parte dei Paesi, introdurre merci senza pagare le tasse necessarie è illegale e viene considerato "contrabbando": se si considera che le cartucce per Switch non sono "soggette a restrizioni" in Cina, è improbabile che la donna sospettata di contrabbandare giochi finisca in prigione, ma potrebbe invece essere multata "per un importo non superiore a tre volte l'ammontare dei dazi".