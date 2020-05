L'alta moda sbarca su Animal Crossing: New Horizons

Balenciaga, Burberry, Celine, Chanel, Dior, Fred Perry, Stone Island: sono solo alcuni dei marchi d'alta moda che sono stati replicati nel mondo di Animal Crossing in seguito all'iniziativa di 100 Thieves, che ha spinto poi anche colossi come Maison Valentino e Marc Jacobs a proporre pezzi della collezione primavera/estate e persino dei capi esclusivi per l'allegro e rilassante videogioco disponibile su Switch.

C'è chi è andato addirittura oltre, come il brand di streetwear Highsnobiety, che ha condiviso con i possessori del gioco alcuni design della linea Inner Life dando il via ad alcune collaborazioni con Aries, Colette Mon Amour e L’As du Fallafel. Potete scoprire alcune delle creazioni d'alta moda disponibili dalle sarte dell'isola di Animal Crossing: New Horizons dalla gallery seguente.

Tanti marchi prestigiosi propongono i propri capi d'abbigliamento nel videogioco di Nintendo per la sua console Switch

