Call of Duty: Modern Warfare, un assaggio del multiplayer in anteprima

Continua la scoperta di Call of Duty: Modern Warfare, il reboot dell'omonima saga sparatutto in arrivo il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Oggi, in attesa del reveal completo che arriverà giovedì 1 agosto, possiamo proporvi un breve, ma intenso sguardo all'inizio di una partita al multiplayer classico, la modalità più attesa e richiesta dagli appassionati.



Modern Warfare punta a ritornare ai fasti della guerra moderna che ha reso famoso la saga nel 2007 e il lavoro svolto fino a oggi da Activision e Infinity Ward sembra molto convincente.



Sia il mood generale che la grafica da questa breve clip tratta da una fase di pre-partita a bordo di un elicottero lasciano ben sperare: continuate a seguirci per saperne di più e... buona visione!