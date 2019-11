Call of Duty: Modern Warfare, Activision potrebbe lanciare la sfida a Fortnite: Capitolo 2

Da tempo si vocifera che Call of Duty: Modern Warfare possa includere al suo interno una modalità battle royale, emulando così quanto fatto dal suo precedessore Black Ops 4 con l'apprezzata variante multiplayer Blackout . A oggi, nello sparatutto di Infinity Ward non c'è traccia di alcuna "battaglia reale", ma le cose potrebbero cambiare presto.

Finora, la software house si era tenuta alla larga dalla battle royale per non rovinare il senso di realismo alla base del reboot di Modern Warfare, tuttavia considerando come anche nel multiplayer tradizionale alcuni elementi si discostino particolarmente dal "fattore realismo" presente nella campagna single-player, non è da escludere che le cose possano essere cambiate.

A dare una prova di ciò ci pensa il dataminer That1MiningGuy, che dopo l'introduzione dell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare su PC è andato a scavare nel codice sorgente in cerca di particolari novità, ritrovandosi di fronte a numerosi indizi che lasciano intendere il ritorno della modalità battle royale. Activision potrebbe voler sfruttare il ritrovato interesse nei confronti di questa modalità per ostacolare il successo di Fortnite: Capitolo 2.

Come potete notare nel tweet, infatti, il dataminer ha scovato numerosi file che includono la sigla BR, utilizzata generalmente per indicare le modalità battle royale (come MP, che indica il multiplayer, e UI, che invece indica l'interfaccia utente). I file presenti nell'ultimo update fanno immaginare che gli sviluppatori abbiano già preparato l'interfaccia per la modalità battle royale di Modern Warfare, che a questo punto potrebbe essere lanciata a sorpresa nelle prossime settimane.

Non resta che attendere un riscontro ufficiale da parte della software house. Nell'attesa, non perdete la nostra esauriente recensione di Call of Duty: Modern Warfare, che per noi di Mastergame è stato il gioco più convincente dello scorso mese.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!