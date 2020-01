Bookbound Brigade, il videogioco italiano che omaggia i classici della storia e letteratura

Cosa succederebbe se le personalità storiche più influenti e i protagonisti dei libri perdessero la memoria? Se all'improvviso il mondo perdesse tutte le parole scritte dall'uomo? È quanto prova a immaginare Digital Tales , team di sviluppo con sedi a Roma, Milano e Miami che da tempo sta lavorando all'intrigante concept di Bookbound Brigade , un gioco appartenente alla categoria dei metroidvania in cui, nei panni di otto personaggi, dovremo esplorare cinque ambientazioni, recuperare il Tomo dei Tomi e rimettere ordine nel mondo letterario.

Il gioco, in sviluppo su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch e previsto per il prossimo 30 gennaio. ci permetterà di controllare un gruppo crescente di personaggi che include Re Artù, Dracula, Robin Hood, Dorothy Gale, Sun Wukong, la Regina Victoria, Cassandra e Nikola Tesla, ciascuno dotato di abilità specifiche che torneranno utili per superare puzzle ambientali ed enigmi sparsi dagli sviluppatori lungo il cammino.

La particolarità del gioco consiste nella possibilità di controllare l'intero gruppo in quella che viene definita la "Brigata Rilegata", appunto la Bookbound Brigade che dà il titolo al videogame. Il giocatore potrà passare da una configurazione all'altra, scegliendo tra quattro possibili varianti (che saranno però sbloccate progressivamente, e daranno la possibilità di superare enigmi specifici di volta in volta) con la pressione di un semplice tasto.

Con sedici abilità sbloccabili e trentadue bonus differenti che influenzeranno il gruppo, il giocatore dovrà recuperare il Tomo dei Tomi, che mantiene l'ordine nel mondo letterario, per ripristinare la storia così come la conosciamo: esplorando varie ere e interagendo con più di 50 personaggi estrapolati dai romanzi e dalla letteratura mondiale, il giocatore potrà così affrontare un'avventura con cui approfondire queste figure da una prospettiva tutta nuova.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!