Batora: Lost Haven rappresenterà l'Italia a EuroPlay Games Contest, l'Eurovision dei videogiochi

Si terrà questa sera la fase finale di EuroPlay Games Contest , l'iniziativa parte dell'evento Gamescom 2021 che rappresenta, in sostanza, l'Eurovision per il mondo dei videogiochi. A rappresentare il Bel paese ci sarà Batora: Lost Haven , nuovo videogame degli studi siciliani Stormind Games che arriverà prossimamente su PC e console sotto etichetta Team 17.

Il nuovo gioco di ruolo dalle tinte action realizzato dagli autori di Remothered affronterà altri quindici videogame provenienti da altrettanti paesi del vecchio continente, in un confronto che sancirà il miglior videogame europeo a seguito delle votazioni degli utenti da ogni parte del mondo. È possibile infatti votare Batora: Lost Haven sul sito ufficiale della compteizione, con il vincitore che sarà annunciato in occasione della cerimonia prevista per questa sera alle 19:00 su Twitch, come parte della nuova edizione (virtuale) della Gamescom di Colonia.

"Siamo felici di avere un rappresentante del nostro Paese a questa seconda edizione dell’EuroPlay Games Contest, appuntamento che sta diventando sempre più rilevante a livello internazionale perché capace di offrire un momento di visibilità unico agli studi di sviluppo di videogiochi", ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Quest’anno l’Europa si è tinta di azzurro, dall’Eurovision agli Europei di calcio. Adesso tocca agli appassionati di videogiochi mobilitarsi e votare per far sì che EuroPlay Games Contest 2021 possa far conoscere fuori dai nostri confini nazionali la creatività e il talento degli sviluppatori italiani!"

