Avatar diventa un gioco di massa per smartphone: ecco Reckoning

Mentre c'è grande interesse nei confronti di Avatar: Frontiers of Pandora, il videogioco ambientato nel mondo di Avatar in sviluppo presso Ubisoft e Massive Entertainment, un nuovo progetto basato sull'universo creato da James Cameron sta prendendo rapidamente forma . Si tratta di un nuovo gioco di massa caratterizzato da un mix di elementi ruolistici e meccaniche da sparatutto, che prenderà il nome di Avatar: Reckoning e arriverà entro fine anno su dispositivi mobile.

Annunciato dal colosso cinese Tencent, Reckoning è uno sparatutto che poggia sulle fondamenta di un gioco di massa per offrire ai possessori di smartphone e tablet iOS e Android la possibilità di immergersi nel mondo di Pandora e affrontare battaglie multiplayer. Realizzato da Archosaur Games sotto l'egida di Level Infinite, il gioco sfrutterà il celebre motore Unreal Engine 4 per dar vita a una grafica stellare che sfrutterà la potenza dei più moderni dispositivi mobile per immergerci in una storia inedita ambientata tra le lande di Pandora.

I giocatori potranno esplorare nuove aree del mondo concepito da Cameron, difendendo i clan Na'vi dall'assalto di alcune devastanti truppe RDA desiderose di estrarre preziose risorse dalle terre sacre. Impersonando un Avatar, sarà possibile progredire di livello, equipaggiare nuove armi e lottare contro le truppe RDA sia in single-player che attraverso il multiplayer cooperativo, sfidando altri giocatori in carne e ossa in una serie di modalità PvP che si arricchiranno nel tempo con nuovi contenuti su base periodica.

Il gioco, in uscita nel corso del 2022, sarà un'esclusiva per Android e iOS, ma al momento non è stata definita una finestra di lancio ufficiale. Una closed beta è attualmente in programma esclusivamente per il territorio canadese per la fine di gennaio, ma non è da escludere che Tencent possa allargare il test ad altri paesi del mondo nelle settimane a venire.

