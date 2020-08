Assassin's Creed Valhalla, tra scontri vichinghi e coccole ai gatti

Sfondi nordici e la mitologia norrena saranno il nodo cruciale del nuovo Assassin's Creed Valhalla. Ma pare ci sarà tempo per i giocatori, tra un'incursione vichinga e un combattimento all'ultimo sangue per poter coccolare i numerosi gatti che sarà possibile incontrare nel consistente open world del gioco Ubisoft, come svelato proprio dalla stessa casa franco-canadese in un breve video in rete.