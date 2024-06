Il futuro di Assassin's Creed, tra rifacimenti ed esperienze "diverse dal solito"

La notizia più interessante, tuttavia, riguarda proprio il futuro di Assassin's Creed: nonostante i numerosi capitoli lanciati in un arco temporale relativamente ristretto, Ubisoft non ha alcuna intenzione di fermarsi e intende piuttosto espandere ulteriormente gli orizzonti, dedicandosi non soltanto a episodi più corposi come l'imminente Shadows, ma anche a una serie di esperienze più contenute e caratterizzate da meccaniche di gioco ben precise, come il recente Mirage o il prossimo Codename Hexe (che dovrebbe portarci nel periodo della "caccia alle streghe" e includere elementi esoterici), e alcuni rifacimenti dei capitoli più apprezzati del passato.