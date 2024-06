Assassin's Creed Shadows, due anime per l'avventura nel Giappone feudale di Ubisoft

Al contrario, le sezioni in cui si controlla Naoe puntano tutto sull'agilità della protagonista femminile e sulla capacità di sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio per infiltrarsi senza dare nell'occhio, con un sistema di parkour ampliato rispetto al passato, la possibilità di usare il rampino per aggirare i nemici o nascondersi improvvisamente, oppure interagire con l'ambiente circostante per sbarazzarsi dei nemici: nel video, infatti, si nota come Naoe sia in grado di spegnere le luci per occultarsi o assassinare i bersagli in modi differenti, con un approccio completamente diverso rispetto a quello "diretto" di Yasuke.