Assassin's Creed: probabile il debutto su Nintendo Switch

Il 2019 sarà ricco di giochi inediti e di spicco, ma potrebbbe esserci spazio anche per il debutto della saga di Assassin's Creed su Nintendo Switch.



Una nota catena di negozi tedesca, infatti, ha aggiunto nei propri listini Assassin's Creed Compilation, una collezione di giochi della serie in arrivo in un periodo non meglio specificato del prossimo anno, anche su PlayStation 4 e Xbox One.



Non sappiamo ancora quali titoli saranno inclusi nel pacchetto, ma l'ipotesi più concreta riguarda l'inserimento dei primi capitoli della saga in edizione rimasterizzata.



Vi piacerebbe giocare nei panni di Altair ed Ezio sulla console ibrida della casa di Super Mario? Continuate a seguirci per scoprire tutta la verità!