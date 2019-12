Apple celebra i migliori videogames dell'anno su dispositivi iOS

Ad aggiudicarsi il premio di Gioco dell'Anno su iPhone è stato Sky: Children of Light, l'avventura esoterica di thatgamecompany, mentre su iPad il più apprezzato è stato Hyper Light Drifter, gioco d'azione che ricalca lo stile dei classici dell'era 16-bit.

Lontano dagli schermi mobile, gli utenti sembrano aver apprezzato generi molto differenti: da una parte, su Mac, il più gradito è stato GRIS, la colorata avventura di Nomada Studio prodotta da Devolver Digital, mentre su Apple TV non si fa che parlare di Wonder Boy: The Dragon’s Trap, il ritorno di un cult degli anni '80 realizzato in collaborazione con il creatore originale della serie, Ryuichi Nishizawa.

Il 2019 è stato anche l'anno di Apple Arcade, il servizio in abbonamento realizzato dall'azienda per permettere a tutti i possessori dei propri dispositivi di accedere a un catalogo di videogiochi curati, senza pubblicità o microtransazioni invasive: a vincere il premio di miglior gioco dell'anno tra quelli lanciati su Arcade è stato Sayonara Wild Hearts, eccezionale gioco che fonde un design stratosferico a una colonna sonora magnetica.

Apple ha indicato infine anche i giochi mobile che, proveniendo dal mercato PC e console, hanno fatto più parlare di sé durante l'anno: successi come Mario Kart Tour, Minecraft Earth, Pokémon Masters, Assassin's Creed Rebellion, The Elder Scrolls: Blades e Call of Duty Mobile rappresentano alcune delle esperienze più riuscite tra i franchise che sono arrivati sul mercato iOS nel corso del 2019. Esperienze che hanno saputo prendere il meglio dei brand di riferimento e reimmaginarli per una fruizione su dispositivi mobile.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!